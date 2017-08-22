MegaCom выставят на торги в пятницу, цена 13,5 млрд сомов — Казаков

22 августа 2017, 12:51 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. 25 августа сотовый оператор MegaCom выставят на прямые торги, сообщил на пресс-конференции председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков.

По его словам, решение о прямой продаже было принято правительством и коллегией ФУГИ.

"Информационное сообщение будет размещено в одной из республиканских газет в пятницу и в течение месяца, до 25 сентября, мы будем принимать заявки от потенциальных инвесторов. Стартовая цена прежняя - 13,5 миллиарда сомов, плюс покупатель должен будет оплатить комиссионный сбор в размере семи процентов от суммы. Заявки ниже этого порога не принимаются. Также инвестор берет на себя все судебные иски", - сообщил Казаков.

Он отметил, что интерес к сотовому оператору проявили несколько компаний, однако назвать их пока не может.

Крупный сотовый оператор, 100 процентов акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года со стартовой ценой около 19 миллиардов сомов. Аукцион по реализации госпакета акций ЗАО "Альфа Телеком" должен был состояться еще в мае прошлого года, однако его передвинули на более поздний срок из-за отсутствия заявок. В результате тогдашний глава ФУГИ Алмаз Кадыркулов ушел в отставку. Следующий аукцион должен был пройти 16 декабря 2016-го, сотовый оператор выставили со стартовой ценой 14 миллиардов 255 миллионов 250 тысяч сомов. Однако и эти торги не состоялись. На 5 июня был запланирован еще один аукцион со стартовой ценой 13,5 миллиарда сомов, но заявок опять не поступило.

После был разработан проект постановления, согласно которому предлагается прямая продажа гособъектов, если аукционы, конкурсы и другие виды продаж трижды не состоялись.

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