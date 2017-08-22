Во время пожара в Ростове-на-Дону сгорело более ста жилых домов

22 августа 2017, 12:14 Комментарии

Пожарные ликвидировали открытое горение в частном секторе Ростова-на-Дону около 7 утра 22 августа — через 18 часов после начала пожара, пишет "Медуза", со ссылкой на пресс-службу южного регионального центра МЧС.

На месте пожара продолжается проливка территории и разбор завалов. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, его тушат почти две тысячи человек.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых домов. При этом местные жители заявили, что пострадали 118 домовладений. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 из них госпитализированы.

В региональном управлении МВД рассказали, что по факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. О подозреваемых или задержанных по этому делу ничего не сообщается.