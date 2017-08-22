В Джалал-Абаде при поддержке Катарской благотворительной организации открыт ФАП

22 августа 2017, 12:10 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В Джалал-Абадской обалсти при поддержке Катарской благотворительной организации в КР открыт Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба посольства Государства Катар в Бишкеке.

"На прошлой неделе в Джалал-Абадской области состоялась церемония открытия одной из 7 ФАПов, реализуемых Катарской благотворительной организацией в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

ФАП расположен в селе Жашасын Сузакского района Джалал-Абадской области. Данный медпункт будет обслуживать более 3 тыс бенефициаров. ФАП был передан на баланс Министерства здравоохранения КР.

Посольство Государства Катар в КР продолжает поддерживать гуманитарную деятельность, осуществляемую катарскими благотворительными организациями в КР, в соответствии с прочностью отношений между двумя странами и их братскими народами.