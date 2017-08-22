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Первый вице-премьер РФ Шувалов: ЕАЭС не является политическим объединением

Источник:
http://kabar.kg/news/pervyi-vi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443939-ru.html

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22 августа 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Евразийский экономический союз не является политическим проектом и реализуется не по инициативе России. Об этом заявил во вторник в городе Чолпон-Ата на экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
"Многие до конца не понимают, что ЕАЭС является экономическим объединением, высказывая точку зрения, что это политический проект Российской Федерации. Могу сказать, что этот проект был рожден по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева еще в начале 90-х годов прошлого века, который выступил с инициативой евразийской интеграции", - отметил он. Поэтому любые спекуляции о том, что ЕАЭС "навязан всем Россией, - это ложь", уточнил Шувалов.
По его мнению, после подписания договора о создании данной организации наряду с положительными результатами "осталось и много проблем". В частности, это касается вопросов, связанных с барьерами и препятствиями, которые мешают развитию взаимной торговли.
"Работа по этим проблемам идет очень тяжелая, создание общего рынка - это процесс, который требует времени и совместных сил", - убежден первый вице-премьер России.
Как он считает, страны ЕАЭС также вынуждены будут столкнуться с проблемой создания зон свободной торговли с третьими государствами.
"Пока удалось запустить такой механизм только с Вьетнамом, все развивается неплохо, параллельно ведутся сложные переговоры с Ираном", - пояснил Шувалов. Продолжаются консультации на эту тему с Сингапуром и Китаем, в том числе обсуждается возможность сотрудничества с КНР с учетом проекта "Один пояс - один путь".
Как подчеркнул первый вице-премьер, в рамках ЕАЭС сейчас активно обсуждается вопрос развития цифровой экономики.
"Это не дань моде, мы регулярно обсуждаем эту интересную тему, которая позволит перейти к другим темпам развития ЕврАзЭС, это необходимость", - заключил Шувалов.

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