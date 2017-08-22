Товарооборот Кыргызстана и Узбекистана в 2017 году составил 110 млн долларов - посол

22 августа 2017, 12:16 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Взаимоотношения Узбекистана и Кыргызстана развиваются, стороны находят компромиссы по решение насущных вопросов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, по итогам визита премьер-министра РУз в Бишкек Абдуллы Арипова.

По его словам, тон этому задали встречи глав государства в Самарканде и Астане.

"Большой политический диалог на уровне правительств и МИД дают свои плоды. Это мы видим и по итогам межправкомиссий, которые состоялись 16 августа в Бишкеке. Впервые в истории сопредседателем межправительственной комиссии был премьер-министр Узбекистана. Ранее это проходила на уровне вице-премьеров. Это свидетельствует тому, что Узбекистан следует своему приоритету выстраивания доброжелательных отношений с ближайшими соседями", - сказал он.

Он рассказал, что за первое полугодие 2017 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 110 млн долларов.

"Но это не предел, который может быть между двумя государствами. Стороны договорились поставлять сельхозтехнику. Могу конкретно сказать, что Узбекистан предложил расширить поставку автобусов, техники, удобрений, электроизделий, бытовой техники, строительных материалов, текстиль и т.д. Кыргызстан в свою очередь заявил о возможности поставки угля, продукции Майлысуйского лампового завода, пищевой продукции, кондитерских изделий, трикотажа и мыломоющих средств", - добавил он.

В рамках заседания межправкомиссии в Бишкеке состоялось встрече предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана.