Ташкент готов к конструктивному диалогу со странами ЦА по поиску решения самых острых проблем — Рашидов

22 августа 2017, 12:29 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Ташкент готов к конструктивному диалогу со странами Центральной Азии по поиску решения самых острых проблем на основе разумных компромиссов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.

По его словам, главным приоритетом Узбекистана во внешней политике является выстраивание добрососедских отношений со странами Центральной Азии. Он отметил, что без сотрудничества с ЦА невозможно реализовать такие проекты, как энергетические и водные.

"Помимо географической и геополитической связи, наши страны имеет схожую культуру. Наши традиции схожи. Нам сегодня реально удалось выстроить новую политическую атмосферу в Центральной Азии и повысить уровень политического доверия с соседями", - сказал он.

Посол отметил, что к региону также примыкает и Афганистан, и Узбекистан готов развивать свои отношения с этой страной.

Дипломат также рассказал о конференции "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана", которая состоялась в Ташкенте 11 августа.

По его словам, на этой встречи обсуждались вопросы по расширению и укреплению сотрудничества стран ЦА.

"Данная конференция получит логическое продолжение. В ноябре в Самарканде состоится аналогичная конференция, которая будет посвящена безопасности. Наш министр иностранных дел уже вручил приглашение на это мероприятие главе МИД Кыргызстана", - сказал он.

В свою очередь, участник прошедшей конференции в Ташкенте с кыргызской стороны, профессор экономики Джумакадыр Акенеев отметил, что мероприятие прошло конструктивно, где каждая сторона могла высказать свои предложения по укреплению отношений в ЦА.

"Оказывается, Узбекистан граничит со всеми странами ЦА, в том числе и с Афганистаном. Так вот, глава МИД РУз призвал смотреть на эти границы, как на двери. Мы можем сотрудничать по перевозке автомобилей, туризму и торговым отношениям. На конференции также обсуждались вопросы безопасности", - добавил он.