ГСИН почти год не может поймать сбежавшего члена "Хизб ут-Тахрир"

22 августа 2017, 11:57 Комментарии

ГСИН почти год не может поймать сбежавшего из колонии-поселения, неоднократно судимого активного члена "Хизб ут-Тахрир" М. Х. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что, согласно данным следствия, он скрывается в Джалал-Абадской области у близких родственников. При этом поддерживает тесную связь с лидерами запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир".

"Член РЭО "Хизб ут-Тахрир" сбежал из колонии в октябре 2016 года. Он перестал приходить и отмечаться, что приравнивается к побегу. Его до сих пор разыскивают. Во время поисков следствие вышло на круг его общения. На основании решения Свердловского районного суда г. Бишкек было получено разрешение на проведение обысков в Базар-Коргонском и Сузакском районах. Там у двоих граждан, проживающих в селах Ленина и Базар-Коргон, были обнаружены и изъяты материалы и предметы экстремистского характера", - сообщил пресс-секретарь ГСИН КР Александр Никсдорф.

Он также отметил, что на знакомых сбежавшего следственное управление ГСИН возбудило два уголовных дела по ст. 299-2 ч.1 ("Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов") УК КР. По заключению теологической экспертизы Госкомиссии по делам религий, обнаруженные и изъятые материалы и предметы относятся к деятельности запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского течения.