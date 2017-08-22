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В Карагачевой роще трое парней ограбили пару и изнасиловали девушку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365154_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443933-ru.html

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22 августа 2017, 12:08       Комментарии

В Карагачевой роще трое парней ограбили и изнасиловали девушку. Информацию об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" подтвердили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что 18 августа примерно в 22.00 злоумышленники находились в Карагачевой роще и распивали спиртные напитки. Увидев проходящих мимо парня с девушкой, они стали угрожать им физической расправой, после чего отобрали у пострадавших деньги и сотовые телефоны.
"Трое парней отвели девушку вглубь рощи и совершили групповое изнасилование. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. Известно, что злоумышленники угрожали потерпевшим ножом. По данному факту были задержаны трое парней, один из которых является гражданином Узбекистана, остальные двое - уроженцы Сузакского района. В настоящий момент подозреваемые водворены в СИЗО-1 Бишкека. Проводится следствие", - сообщили редакции.
Задержанные:
<li>20-летний М. А. уулу, уроженец села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области</li><li>32-летний Ж. Ш., уроженец Джалал-Абада</li><li>21-летний К. Д., уроженец Джалал-Абада.</li>
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 130 и 167 УК КР.

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