В Карагачевой роще трое парней ограбили пару и изнасиловали девушку

22 августа 2017, 12:08 Комментарии

В Карагачевой роще трое парней ограбили и изнасиловали девушку. Информацию об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" подтвердили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 18 августа примерно в 22.00 злоумышленники находились в Карагачевой роще и распивали спиртные напитки. Увидев проходящих мимо парня с девушкой, они стали угрожать им физической расправой, после чего отобрали у пострадавших деньги и сотовые телефоны.

"Трое парней отвели девушку вглубь рощи и совершили групповое изнасилование. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. Известно, что злоумышленники угрожали потерпевшим ножом. По данному факту были задержаны трое парней, один из которых является гражданином Узбекистана, остальные двое - уроженцы Сузакского района. В настоящий момент подозреваемые водворены в СИЗО-1 Бишкека. Проводится следствие", - сообщили редакции.

Задержанные:

<li>20-летний М. А. уулу, уроженец села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области</li><li>32-летний Ж. Ш., уроженец Джалал-Абада</li><li>21-летний К. Д., уроженец Джалал-Абада.</li>

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 130 и 167 УК КР.