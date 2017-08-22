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Атамбаев попросил парламент избрать нового премьера 25 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443932-ru.html

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Алмазбек Атамбаев попросил собрать внеочередную сессию ЖК

22 августа 2017, 12:04       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев попросил Жогорку Кенеш в короткий срок избрать нового премьер-министра и сформировать новый состав правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Сооронбай Жээнбеков после регистрации в ЦИК кандидатом в президенты подал прошение об отставке с поста премьера, которое принял Атамбаев. Глава государства отправил кабмин в отставку. Обязанности премьер-министра теперь исполняет Мухамметкалый Абулгазиев.
Президент заявил, что в условиях предстоящих выборов (15 октября) исполнительная власть в стране "должна быть как никогда устойчивой и эффективной".
"Считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций коалиции большинства.
Атамбаев сообщил, что направил письмо в адрес торага ЖК Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию парламента 25 августа, чтобы сформировать новый состав правительства.
Президент подчеркнул, что вместе с организацией выборов главы государства перед новым кабмином стоят важные задачи по подготовке к зимнему сезону и проведению осенне-полевых работ.
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