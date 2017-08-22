Алмазбек Атамбаев попросил собрать внеочередную сессию ЖК

22 августа 2017, 11:55 Комментарии

"Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября выборов президента государственная исполнительная власть должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", – сказал Алмазбек Атамбаев 22 августа, на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства, сообщает пресс-служба президента.

"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа с целью формирования нового состава правительства", – сообщил лидерам фракций глава государства.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.

Во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.