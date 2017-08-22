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Подводя итоги: О результатах работы правительства Сооронбая ЖээнбековаПодводя итоги: О результатах работы правительства Сооронбая ЖээнбековаЖогорку Кенеш 25 августа проведет внеочередную сессиюЖогорку Кенеш 25 августа проведет внеочередную сессию

Алмазбек Атамбаев попросил собрать внеочередную сессию ЖК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443931-ru.html

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22 августа 2017, 11:55       Комментарии

"Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября выборов президента государственная исполнительная власть должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", – сказал Алмазбек Атамбаев 22 августа, на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства, сообщает пресс-служба президента.
"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа с целью формирования нового состава правительства", – сообщил лидерам фракций глава государства.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.
Во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.

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