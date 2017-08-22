Атамбаев попросил спикера созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа

22 августа 2017, 11:39 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов Президента КР государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав Правительства. Об этом сказал президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.

"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства", - сообщил лидерам фракций Глава государства.

Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым Правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.