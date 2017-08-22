ОАО "Северэлектро" ведет работы по реконструкции кабельных линий 35 кВ в Бишкеке

22 августа 2017, 12:01 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. ОАО "Северэлектро" ведет работы по реконструкции кабельных линий 35 кВ в городе Бишкеке, сообщает пресс-служба компании.

Служба централизованного ремонта кабельных линий занята реконструкцией кабельной линии 35 кВ "Центральная-4-Восточная". Для прокладки новой кабельной линии 35 кВ специалисты ведут работы по откопке траншеи по улице Шопокова от подстанции "Центральная-4" до улицы Линейной, далее по улице Линейной до улицы Ибраимова. В эту же траншею будет проложена и кабельная линия 6 кВ от подстанции "Центральная-4" до ТП №124; от "Центральная-4" до насосной станции.

После земляных работ энергетики заменят старые кабельные линии с бумажной изоляцией на более современные линии из сшитого полиэтилена сечением 240 мм². Кабельные линии на этом участке были проложены еще в 90-е годы прошлого столетия и отработали все эксплуатационные сроки. Новый кабель изготовлен в России ОАО "Иркутсккабель". Срок его эксплуатации 30 лет, он обладает высокой пропускной способностью и низкой повреждаемостью. Проделанная работа позволит улучшить электроснабжение и повысить качества подаваемой электроэнергии в квадратах, ограниченных улицами Абдрахманова, Боконбаева, Ибраимова, Киевской; Кулатова, Байтик баатыра, Медерова, Жукеева-Пудовкина.

На сегодняшний день служба централизованного ремонта кабельных линий проложила в городе Бишкеке 12 км подземных ЛЭП 6/10 кВ. Всего в ходе ремонтной кампании 2017 года в столице будет реконструировано 25 км подземных кабельных линий, в том числе: 20 км ЛЭП напряжением 6/10 кВ и 5 км ЛЭП напряжением 35 кВ от подстанции "Издательство" до подстанции "Центральная-4".

Справка. На балансе ОАО "Северэлектро" в городе Бишкеке 63,5 км кабельных линий напряжением 35 кВ и более 982 км ЛЭП 6/10 кВ. С 2012-2016 гг реконструировано 162 км подземных кабелей 35/10/6 кВ.