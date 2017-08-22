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Новости Кыргызстана

Атамбаев призвал страны ЕАЭС воспользоваться статусом Кыргызстана ВСП+Атамбаев призвал страны ЕАЭС воспользоваться статусом Кыргызстана ВСП+Атамбаев попросил спикера созвать внеочередную сессию парламента на 25 августаАтамбаев попросил спикера созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа

А.Атамбаев просит Жогорку Кенеш провести внеочередную сессию для формирования нового правительства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443928-ru.html

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Атамбаев поручил сформировать новое правительство в сжатые сроки

Спикер Жогорку Кенеша созывает внеочередную сессию

22 августа 2017, 11:40       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев направил спикеру Жогорку Кенеша письмо с просьбой созвать внеочередную сессию парламента. Об этом он сказал 22 августа на встрече с лидерами коалиции большинства. "Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов президента государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - цитирует слова президента его пресс-служба.
"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - сообщил лидерам фракций глава государства.
А.Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.

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