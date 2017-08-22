А.Атамбаев просит Жогорку Кенеш провести внеочередную сессию для формирования нового правительства

22 августа 2017, 11:40 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев направил спикеру Жогорку Кенеша письмо с просьбой созвать внеочередную сессию парламента. Об этом он сказал 22 августа на встрече с лидерами коалиции большинства. "Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов президента государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - цитирует слова президента его пресс-служба.

"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - сообщил лидерам фракций глава государства.

А.Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.