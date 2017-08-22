Из колонии сбежал активный член "Хизб-ут Тахрира", следователи ГСИН возбудили уголовное дело

22 августа 2017, 11:17 Комментарии

Из колонии-поселения сбежал неоднократно судимый активный член "Хизб-ут Тахрира" М.Х., сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, следователи возбудили два уголовных дела по статье "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов" УК КР.

"Уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проводимых ГСИН совместно ГКНБ и 10-м ГУ МВД КР, по факту побега из колонии-поселения неоднократно судимого активного члена РЭО "Хизб-ут Тахрир" М.Х. Оперативные работники установили, что М.Х. скрывается в Джалал-Абадской области, у близких родственников и поддерживает тесную связь с лидерами "Хизб-ут Тахрир"", – говорится в сообщении.

Во время поисков на основании разрешения Свердловского районного суда г. Бишкека на проведение обысков в Базар-Коргонском и Сузакском районах, у двоих граждан, проживающих в селах Ленина и Базар-Коргон обнаружены и изъяты материалы и предметы экстремистского характера.