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В Баткене "КамАЗ" насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443922-ru.html

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22 августа 2017, 11:01       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. В городе Баткене водитель "КамАЗа" насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, сообщила сотрудник пресс-службы УВД Баткена Айсалкын Эргешбай кызы.
По ее словам, ДТП произошло 20 августа примерно в 17.30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман Ажы. Когда мальчик переезжал через дорогу на велосипеде, его сбила грузовая машина, от полученных травм ребенок скончался на месте.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являются несоблюдение правил дорожного движения.

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