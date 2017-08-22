В Баткене "КамАЗ" насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

22 августа 2017, 11:01 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. В городе Баткене водитель "КамАЗа" насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, сообщила сотрудник пресс-службы УВД Баткена Айсалкын Эргешбай кызы.

По ее словам, ДТП произошло 20 августа примерно в 17.30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман Ажы. Когда мальчик переезжал через дорогу на велосипеде, его сбила грузовая машина, от полученных травм ребенок скончался на месте.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являются несоблюдение правил дорожного движения.