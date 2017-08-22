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ГКНБ задержаны рекруты МТО граждане одной из стран СНГ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-zade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443921-ru.html

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22 августа 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) задержаны рекруты международной террористической организации (МТО) граждане одной из стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Как отмечается, 17 августа 2017 года ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в КР, г.Бишкек задержаны рекруты МТО граждане одной из стран СНГ Г.А., 1966 года рождения и С.С., 1971 года рождения.
Установлено, что задержанные иностранные граждане находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии. Вышеуказанные лица прибыли на территорию Кыргызстана с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ.
18 августа 2017 года задержанные лица в установленном порядке переданы представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.

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