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Кожошев: Нельзя забывать и о других интеграционных объединениях, кроме ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365147_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443919-ru.html

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22 августа 2017, 10:54       Комментарии

Кыргызстан должен акцентировать свое внимание не только на ЕАЭС, но и развиваться в других интеграционных объединениях. Об этом сегодня, 22 августа, на IV Экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" заявил и. о. министра экономики Арзыбек Кожошев.
По его словам, этот форум проводится с 2014 года и стал эффективной площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов. Он отметил значение ЕАЭС для экономики Кыргызстана, но при этом заявил, что республика может сотрудничать и с другими организациями. В пример он привел концепцию "Один пояс – один путь", которая представляет интерес не только для Кыргызстана, но и для всего ЕАЭС.
"Отрадно, что во многих развивающихся странах есть реальный интерес к налаживанию более тесных торговых отношений со вновь созданным союзом, в том числе путем подписания договоров о зоне свободной торговли. География сотрудничества широка – от Латинской Америки до стран Юго-Восточной Азии. Однако, концентрируя свое внимание на ЕАЭС, не стоит забывать и о других интеграционных объединениях. Конечно, в первую очередь хотелось бы отметить концепцию "Один пояс – один путь", включающую в себя инициативы по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, которые предусматривают широкое сотрудничество КНР со странами евразийского и азиатско-тихоокеанского регионов, в частности, в транспортно-инфраструктурной сфере", - подчеркнул и. о. министра.
По словам Кожошева, пересечение интересов и совпадение общеэкономических целей создают условия для интеграции проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.
"Успешная реализация связки ЕАЭС – Экономический пояс Шелкового пути может усилить позиции ЕАЭС как связующего звена между ЕС и Китаем, усилит позиции стран-членов в диалоге с ними. Для достижения этих целей странам ЕАЭС нужно выстраивать консолидированную позицию в отношении проектов Шелкового пути и дальнейших направлений их развития", - отметил он.

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