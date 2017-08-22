Кожошев: Нельзя забывать и о других интеграционных объединениях, кроме ЕАЭС

22 августа 2017, 10:54 Комментарии

Кыргызстан должен акцентировать свое внимание не только на ЕАЭС, но и развиваться в других интеграционных объединениях. Об этом сегодня, 22 августа, на IV Экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" заявил и. о. министра экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, этот форум проводится с 2014 года и стал эффективной площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов. Он отметил значение ЕАЭС для экономики Кыргызстана, но при этом заявил, что республика может сотрудничать и с другими организациями. В пример он привел концепцию "Один пояс – один путь", которая представляет интерес не только для Кыргызстана, но и для всего ЕАЭС.

"Отрадно, что во многих развивающихся странах есть реальный интерес к налаживанию более тесных торговых отношений со вновь созданным союзом, в том числе путем подписания договоров о зоне свободной торговли. География сотрудничества широка – от Латинской Америки до стран Юго-Восточной Азии. Однако, концентрируя свое внимание на ЕАЭС, не стоит забывать и о других интеграционных объединениях. Конечно, в первую очередь хотелось бы отметить концепцию "Один пояс – один путь", включающую в себя инициативы по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, которые предусматривают широкое сотрудничество КНР со странами евразийского и азиатско-тихоокеанского регионов, в частности, в транспортно-инфраструктурной сфере", - подчеркнул и. о. министра.

По словам Кожошева, пересечение интересов и совпадение общеэкономических целей создают условия для интеграции проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.

"Успешная реализация связки ЕАЭС – Экономический пояс Шелкового пути может усилить позиции ЕАЭС как связующего звена между ЕС и Китаем, усилит позиции стран-членов в диалоге с ними. Для достижения этих целей странам ЕАЭС нужно выстраивать консолидированную позицию в отношении проектов Шелкового пути и дальнейших направлений их развития", - отметил он.