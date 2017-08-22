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"Северэлектро" ведет работы по реконструкции кабельных линий

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365143_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443918-ru.html

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22 августа 2017, 11:02       Комментарии

Сегодня, 22 августа, служба централизованного ремонта кабельных линий ведет реконструкцию кабельной линии 35 кВ "Центральная-4-Восточная", сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Для прокладки новой кабельной линии специалисты ведут работы по откопке траншеи по улице Шопокова от подстанции "Центральная-4" до улицы Линейной, далее по улице Линейной до улицы Ибраимова. В эту же траншею будет проложена и кабельная линия 6 кВ от подстанции "Центральная-4" до ТП №124; от "Центральная-4" до насосной станции.
После земляных работ энергетики заменят старые кабельные линии с бумажной изоляцией на более современные линии из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. мм.
Работы по реконструкции не повлекут за собой перебоев с подачей электроэнергии.
Кабельные линии на этом участке были проложены еще в 90-е годы прошлого столетия и отработали все эксплуатационные сроки. Новый кабель изготовлен в России ОАО "Иркутсккабель". Срок его эксплуатации – 30 лет, он обладает высокой пропускной способностью и низкой повреждаемостью.
Проделанная работа позволит улучшить электроснабжение и повысить качество подаваемой электроэнергии в квадратах, ограниченных улицами Абдрахманова, Боконбаева, Ибраимова, Киевской; Кулатова, Байтик баатыра, Медерова, Жукеева-Пудовкина.
На сегодняшний день служба централизованного ремонта кабельных линий проложила в Бишкеке 12 км подземных ЛЭП 6/10 кВ.
Всего в ходе ремонтной кампании 2017 года в столице будет реконструировано 25 км подземных кабельных линий, в том числе 20 км ЛЭП напряжением 6/10 кВ и 5 км ЛЭП напряжением 35 кВ от подстанции "Издательство" до подстанции "Центральная-4".

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