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В Баткене КамАЗ переехал 10-летнего велосипедиста. Ребенок погиб

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365146_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443917-ru.html

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22 августа 2017, 11:03       Комментарии

В Баткене грузовик марки "КамАЗ" сбил 10-летнего ребенка. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в УВД Баткенской области.
Правоохранительные органы отметили, что происшествие произошло 20 августа в 17:30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман. Автомашиной управлял 59-летний водитель. Он следовал маршруту Баткен – Ош.
В материалах дела указывается, что ребенок переезжал дорогу на своем велосипеде в то время, как по дороге ехал грузовик. В итоге грузовая машина не успела затормозить и переехала ребенка.
От полученных травм мальчик погиб. В настоящее время водитель задержан. Машина поставлена на штрафстоянку, назначен ряд технических экспертиз, отметили в пресс-службе УВД Баткенской области.

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