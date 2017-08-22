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Google представила новую версию Android

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365149_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443916-ru.html

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22 августа 2017, 11:21       Комментарии

Google официально представила новую операционную систему - Android 8.0 Oreo, сообщает Лента.ру. Как утверждается в блоге компании, система "умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо".
Система в частности оснащена такими новыми функциями, как "картинка в картинке" и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличена скорость работы, оптимизировано энергопотребление.
Google предварительно представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений.
Oreo названа в честь печенья - таким образом, продолжена традиция использовать для каждой новой версии Android наименования десертов и сладостей.

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