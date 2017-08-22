10.59: маленький скандал в бишкекской маршрутке

22 августа 2017, 10:59 Комментарии

Вторник. Утро. Битком набитая маршрутка. Злые люди, готовые в прыжке дикого леопарда занять первое освободившееся место. Не дай Бог, ты попадешься им на пути - будешь уничтожен, как второй том "Мертвых душ".

Все по классической схеме: чем ближе сидячие места к выходу, тем старше расположившиеся на них пассажиры. Молодежь на последнем сиденье залипла в смартфонах...

- Девушка, может, вы уступите место человеку, который старше вас в три раза?

Только что вошедшего мужчину очень угнетала особа на первом сиденье. Он выразил свое недовольство так громко, что даже парень, у которого в наушниках гремел Rammstein, обратил на него внимание.

Девушка ничего не ответила, лишь посмотрела на мужчину сквозь слезы.

- Вот молодежь пошла! Мало того что место трудно уступить, так еще и сопли распускают!

- Может, вы успокоитесь? Девушка вообще-то беременная, - вступилась за пассажирку стоявшая рядом женщина.

- А я старый и имею право сидеть. У меня, может, вообще куча болячек! Мы живем в патриархальной стране, и мужчинам намного тяжелее, чем молодым беременным девчонкам.

После этих слов к эжешке, которая вступилась за беременную, подключилась вся женская половина маршрутки. Девочка с последнего сиденья очень громко предложила дядьке пройти в конец транспорта и приткнуть здесь свои ягодицы. Но пассажиру не хотелось пробираться сквозь всю маршрутку, и он все так же стоял над жертвой, продолжая показушно бухтеть.

Единственным мужчиной, который вмешался в ситуацию, был водитель. Процитирую его, опустив нецензурную лексику:

- Если вы сейчас не закроете свой рот, пойдете пешком! Отстаньте от нее, вам же место уступили. Что, самоутвердиться захотели? На работе выпендривайтесь, а здесь будьте человеком.

Всю оставшуюся дорогу пассажир ехал, периодически бурча себе что-то под нос. Кстати, вышел он раньше, чем беременная девушка.

И только после этого к будущей матери обратилась та самая женщина, которая яростно отстаивала ее право ехать сидя. Я не поняла, что она сказала, - диалог был на языке жестов. Но девушка просияла, а потом они вместе вышли у поликлиники...

Переходя к новостям, скажу, что нет в этом тексте никакой морали. Просто на пути каждого встречаются такие пассажиры с претензиями, но радует, что добрым эжешкам тоже всегда найдется место в маршрутке.

Итак, теперь новости.

Несмотря на скандал на Чемпионате мира по кокпару, сборная Кыргызстана все-таки сыграла с монголами. Более того, наши победили со счетом 4:0!

Вчера мы, по традиции, рассказали фотоисторию главных новостей прошлой недели. Эта подборка будет очень полезна, если вы на время выпали из информационного пространства и хотите сэкономить драгоценное время.

В Сети появился ролик о том, как молодые люди мчатся по трассе на большой скорости - один из них сидит на крыше авто, остальные наполовину вылезают из окон.

Когда кровь кипит...

Публикация от doshan.nusupbekov (@doshan.nusupbekov) Авг 21 2017 в 7:40 PDT

Президент Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым. Следующего премьер-министра выберет Жогорку Кенеш.

Вдруг вы пропустили вчера один очень классный материал, наша Гульдана взяла интервью у мастера спорта по рукопашному бою и армрестлингу, трехкратной чемпионки Кыргызстана, а еще красавице и умнице Бегимжан Касымовой. Между прочим, та на прошедшем недавно в Чолпон-Ате турнире WEF Proffight встречалась с вице-чемпионкой мира по боксу Юлдуз Маматкуловой (Казахстан) и в первом же раунде выиграла соперницу техническим нокаутом.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,8 сома, а покупают по 68,7. Тенге стоит 20,6, рубль - сом и 16 тыйынов.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, девяносто второй оценили в 38,6, "дизель" - в 36,6 сома.

Про погоду: воздух в Бишкеке прогреется до 28 градусов, дождь может быть будет, а может и нет - Кыргызгидромед интригует.

У меня все.

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова.

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