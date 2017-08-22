В Кыргызстане задержаны рекруты террористической группировки

22 августа 2017, 11:11 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Кыргызстане задержаны рекруты (завербованные лица) международной террористической организации, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Двое граждан одной из стран СНГ в возрасте 45 лет и 51 года были выявлены сотрудниками ГКНБ во время пресечения каналов вербовки, планов по совершению диверсионно-террористических акций и переправки рекрутов для участия в сирийском конфликте.

Силовики сообщили, что задержанные разыскиваются по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками в Сирии.

"Вышеуказанные лица прибыли на территорию Кыргызстана с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для их переброски в зону боевых действий были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ", - отметили в спецслужбах.

18 августа задержанных в установленном порядке передали представителям компетентных органов государств-партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности.

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