22 августа 2017, 10:39 Комментарии

29 августа в Бишкеке откроется первая эко-заправка. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Кыргызстан".

По данным ведомства, открытие современной заправочной станции на экологическом топливе (метане) в Кыргызстане является важным шагом для создания в стране рынка газомоторного топлива.

"Газпром Кыргызстан" в своей деятельности всегда использует передовые, cost-эффективные и экологические технологии, и расширение газозаправочной сети является тому ярким подтверждение. Перевод транспортных средств на использование природного газа позволит значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу", – рассказали в компании.

Полное обновление технического блока и экстерьера газозаправочной станции, а также установка мощных компрессоров позволит значительно сократить время заправки транспорта и сделать площадки заправок удобными для автобусов и большегрузов.