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В Бишкеке откроется первая эко-заправка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443913-ru.html

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"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы

22 августа 2017, 10:39       Комментарии

29 августа в Бишкеке откроется первая эко-заправка. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Кыргызстан".
По данным ведомства, открытие современной заправочной станции на экологическом топливе (метане) в Кыргызстане является важным шагом для создания в стране рынка газомоторного топлива.
"Газпром Кыргызстан" в своей деятельности всегда использует передовые, cost-эффективные и экологические технологии, и расширение газозаправочной сети является тому ярким подтверждение. Перевод транспортных средств на использование природного газа позволит значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу", – рассказали в компании.
Полное обновление технического блока и экстерьера газозаправочной станции, а также установка мощных компрессоров позволит значительно сократить время заправки транспорта и сделать площадки заправок удобными для автобусов и большегрузов.

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