Подводя итоги: О результатах работы правительства Сооронбая Жээнбекова

22 августа 2017, 11:06 Комментарии

21 августа премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков Центральной избирательной комиссией страны зарегистрирован кандидатом на должность президента. И сразу объявил о том, что подал прошение об отставке в отставку. Данное решение принято из моральных соображений.

"Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я намерен подать заявление об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева", – сказал он.

Члены правительства с аплодисментами проводили премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Он сегодня провел последнее заседание правительства в качестве его главы и сделал короткий отчет о проделанной работе.

В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что закон позволяет ему остаться на должности главы правительства, взяв отпуск.

"Мне и мои соратники говорили о том, чтобы я остался. Уговаривали просто сложить с себя полномочия. Но я все это взвесил, обсудил и решил просить президента страны принять мою отставку. Мы с президентом обсуждали это, и он поддерживает это решение. Иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами, и это самое главное. Думаю, решение правильное", – сказал он.

Жээнбеков также поблагодарил СМИ за работу.

"Мы за время нашей работы всегда старались давать полную информацию, и я чувствовал вашу поддержку. Сегодня я зарегистрирован кандидатом в президенты. Я хотел лично выразить вам благодарность за работу во время моего премьерства. Мне всегда говорят, что я не даю интервью и пресс-конференции. Я поставил себе задачу: нас выбрали в апреле 2016 года, тогда экономика и промышленность были в упадке, и поэтому была цель — сначала поднять эти отрасли и потом давать пресс-конференции. В течение года решили дать пресс-конференцию только по результатам работы", – сказал он.

Принимая во внимание показатели работы правительства по итогам за 2016 год и за первое полугодие 2017 года можно сказать, что правительству Сооронбая Жээнбекова удалось достичь хороших результатов работы. Об этом же говорят не только цифры, но многие эксперты, по словам которых работа правительства Жээнбекова действительно ощущается.

В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков вступил в должность премьер-министра Кыргызстана. За небольшой промежуток времени правительству КР во главе с ним удалось добиться хороших результатов, которые признаны не только внутри, но и за пределами страны.

По словам министра ЕЭК Татьяны Валавой, неслучайно, что именно Кыргызстан среди государств-членов Евразийского экономического союза является лидером по темпам роста валового внутреннего продукта.

"В 2016 году в целом объем ВВП ЕАЭС сократился в основном из-за падения роста ВВП в России и Беларуси. А Кыргызстан является лидером роста. Вот это лидерство Кыргызстана по темпам роста ВВП – это очень яркий пример интеграционного эффекта", – сказала министр ЕЭК.

Это подкрепляет и внутренняя статистика, которая также свидетельствует о том, что итоги работы правительства в 2016 году действительно были плодотворными и показательными.

Так, к примеру, по итогам 2016 года, ВВП увеличен на 3,8%, удалось укрепить национальную валюту, выйти на положительную динамику темпов роста промышленного производства.

Экспорт в 2016 году увеличился на 5,1%. Данные позитивные изменения в экономической сфере республики стали возможными также благодаря и статусу ВСП+, с которым наши экспортеры беспошлинно поставляют свою продукцию в Европейский союз. Объем экспорта на территорию стран ЕС в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 44,3% или $72,3 млн.

Отмечено, что в рамках работы Кыргызско-Российского фонда развития одобрено 647 проектов на сумму $202 млн. Предоставлены более 13 тысяч льготных кредитов фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 4,8 млрд сомов.

Стоит добавить, что членство Кыргызстана в ЕАЭС предоставило трудовым мигрантам благоприятные условия пребывания и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий жизни для трудовых мигрантов и их семей. Трансферты трудовых мигрантов за 2016 год возросли более чем на 21,6%, с 1,3 млрд. до $1,9 млрд.

И это все наиболее яркие моменты работы правительства Жээнбекова в ушедшем году. Есть еще и другие заметные и позитивные моменты, но они не афишировались аппаратом нынешнего главы кабмина, как его предшественниками.

Все эти достижения и положительные моменты удалось не только сохранить, но и преумножить в первом полугодии 2017 года.

Сам Жээнбеков подчеркнул, что ставилось также цель стать правительством, близким народу – программы, концепции реализованы с учетом интересов регионов, сельчан. За I полугодие 2017 года в аппарат правительства КР поступило 2 тыс. 436 письменных и 567 устных обращений граждан. В результате приняты положительные решения по 68, даны разъяснительные ответы по 389, отказано в рассмотрении 43 и взято на контроль 1412 обращений.

В Общественную приемную премьер-министра КР за I полугодие 2017 года обратилось 279 человек, из них 14 заявителей принято руководством правительства КР: премьер-министром — 5 человек, вице-премьер-министром по социальным вопросам – 5 человек, руководителем аппарата правительства-министром КР – 4 человека, 232 человека — представителями аппарата правительства КР. Часть вопросов была решена в ходе приема, по другим вопросам давались поручения, разъяснения или рекомендации.

Из общего потока обращений правительство выделило восемь основных групп, в частности вопросы работы социальных служб, о пенсиях, льготах, пособиях и оказании материальной помощи — 289 (11,86%); жилищные вопросы — 215 (8,83%); вопросы образования и науки – 211 (8,66%); вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса, экологии, крестьянских и фермерских хозяйств — 147 (6,03%); вопросы трудоустройства, о трудовых спорах и зарплате — 112 (4,59%); вопросы строительства и архитектуры – 106 (4,35%); вопросы, касающиеся правоохранительных органов — 96 (3,94%); вопросы здравоохранения — 88 (3,61%).

Рабочие поездки по стране

С апреля 2016 года по июнь 2017 года премьер-министр КР Жээнбеков совершил 33 рабочие поездки в области страны. Соответствующим госорганам дано 215 поручений. На сегодняшний день полностью выполнены 108 мероприятий, остальные 107 на стадии реализации.

В рамках рабочих поездок, особое внимание премьера уделено вопросам строительства, ремонта внутренних дорог и стратегических магистралей, завершения недостроенных социальных объектов и строительства новых, развития ирригации, обеспечения отдаленных сел чистой питьевой водой, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, улучшения инфраструктуры регионов.

Актуальными темами остаются вопросы создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и наращивания экспортного потенциала. Именно поэтому во всех поездках проводились регулярные беседы с представителями малого и среднего бизнеса. На этих встречах обсуждались насущные проблемы предпринимателей. Министерства, ведомства и местные власти получали оперативные поручения по решению поставленных вопросов.

Достижения в экономике

Основным результатом итогов работы правительства КР за первое полугодие 2017 года, как указано выше — стало сохранение положительной тенденции социально-экономического развития страны.

Это же сказано Жээнбековым 28 июля, в рамках заседания правительства КР: "За январь-июнь 2017 года, показатели практически во всех секторах экономики страны за первое полугодие 2017 года являются положительными".

Впечатляющим стало и то, что с начала 2017 года объем ВВП составил более 193,9 млрд сомов, с реальным темпом роста в 106,4%. Прошлогодний показатель за этот же период составлял всего 96,9%. Без учета предприятия по разработке месторождения "Кумтор" реальный темп роста ВВП составил 103,1%, в прошлом году за этот же период показатель составлял 101,0%. Экономический рост обеспечен такими секторами экономики, как сельское хозяйство, где объемы производства возросли на 1,2%, в строительстве – рост на 4,8%, промышленности – рост на 31,3%. При этом в сфере услуг темпы роста составили 100,0%.

Помощь бизнесу и товарооборот

Одним из главных достижений правительства Жээнбекова смело можно назвать рост экспорта. Экспортоориентированные предприятия не осталось в стороне и правительство продолжает принимать посильные меры по созданию максимально благоприятных условий для них. Следствием этого явилось превышение темпов роста объема экспорта отечественных товаров, над темпом роста объема импортных поступлений за первое полугодие 2017 года. Из приведенных данных видно, что в период с января по май 2017 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 30,0% и составил $657,7 млн. Импортные поступления за указанный выше период 2017 года составили $1614,6 млн и увеличился на 10,9%

По слова Жээнбекова, им уже ставилась задача по разработке инвестиционных программ во всех регионах страны для определения инвестиционных приоритетов. Он также добавил, что в рамках концепции региональной политики это должно быть главным приоритетом. Жээнбеков обратил внимание и на необходимость избавления от часто создаваемых искусственных барьеров для инвесторов государственными органами.

"Такого не должно быть. Каждый руководитель государственного органа несет персональную ответственность за это. Хорошие результаты первого полугодия — это совместная работа, которую необходимо продолжить в целях сохранения имеющейся динамики темпов роста экономики", — сказал Жээнбеков.

Налоговая составляющая

Правительство продолжило и в этом году предпринимать усилия по увеличению налоговых сборов, а по словам Жээнбекова до конца текущего года планируется поднять сбор налогов до 10 млрд сомов. На сегодняшний день показатель сбора налогов составил 4,5 млрд сомов.

Монетарная политика

В первом полугодии Нацбанк КР принимал меры по сглаживанию резких колебаний обменного курса путем проведения валютных интервенций, изменения учетной ставки, введения ежедневного минимального порогового уровня обязательных резервных требований для коммерческих банков. В результате предпринятых мер в течении I квартала наблюдался умеренный рост цен.

По данным Нацбанка, денежная база с начала 2017 года выросла на 8,0%, составив на конец июня 92,4 млрд сомов (в июне 2016 года рост составил 13,2%). Объем денег в обращении на конец июня 2017 года составил 82,9 млрд сомов, увеличившись с начала года на 10,8% (в июне 2016 года рост составил 12,9%).

Официальный курс доллара США по отношению к сому с января 2017 года снизился на 0,1 % с 69,2301 сом до 69,1367 сом за доллар США на 30 июня 2017 года. В целях сглаживания резких колебаний обменного курса в рассматриваемом периоде Нацбанк проводил интервенции как по продаже долларов США, так и по их покупке. В итоге чистая продажа долларов США составила $1,5 млн.

Поддержка сельхозпроизводителей

Учитывая участие Кыргызстана в ЕАЭС, правительство уделяет особое внимание и поддержке сельских товаропроизводителей. В рамках реализации проекта "Финансирование сельского хозяйства-5", коммерческими банками было выдано кредитов всего на сумму 3455,9 млн сомов, 8284 хозяйствующим субъектам республики, в том числе выдано с залогом 3437,7 млн сомов 8136 хозсубъектам, выдано без залога 18,2 млн сомов 148 хозсубъектам республики. Нужно подчеркнуть, что кредиты на сферу переработки выдаются под 6% сроком на 36 месяцев, на растениеводство и животноводство – под 10% также на 36 месяцев.

Больше всего было выделено растениеводству – 647,0 млн сомов, затем животноводству – 2260,9 млн сомов и агропереработке – 547,9 млн сомов.

Всего по банкам выдано – 8284 кредитов, в том числе растениеводство – 1963 или 23,7%, животноводство – 6173 или 74,5%, переработка – 148 или 1,8%.

Энергетика

В целях развития экспортоориентированной энергетики реализуется проект "CASA-1000", в рамках которой предусмотрено строительство линии электропередачи 500 кВ "Датка-Ходжент" для максимального использования излишек электроэнергии (1300 МВт), образующихся в летнее время в Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан), с обеспечением ее подачи потребителям в Южной Азии (Афганистан, Пакистан), испытывающим дефицит. В настоящее время ведется тендерные процедуры по отбору генерального подрядчика на строительство ЛЭП 500 кВ на территории КР и ячейки на ПС 500 кВ "Датка".

Кроме того, при участии Президента КР между Правительством КР и чешской компанией "Liglass 25 Trading CZ, SRO" 10 июля 2017 года подписаны соглашения о строительстве, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций".

Правительство КР направляет основные усилия на мероприятия по обеспечению энергетической безопасности КР путем ввода новых и модернизации существующих генерирующих (вырабатывающих) мощностей, строительства новых высоковольтных линий электропередачи и подстанций, развития распределительных сетей, внедрения автоматизированных систем учета электроэнергии и другие меры.

В целях же увеличения потенциала выработки электрической энергии утвержден План мероприятий по развитию генерирующих мощностей на среднесрочный и долгосрочный период.

Дорожная инфраструктура

За первое полугодие 2017 года общее финансирование по дорожной отрасли составило 1802,6 млн сомjd или 40,9% от предусмотренных средств на 2017 год. В настоящее время ведется реализация 5 проектов — Реконструкция автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, Реконструкция автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии — ПУДПС ЦА-1, Альтернативная автодорога Север-Юг, разделенный на II фазы (фаза -1, участок с. Кызыл-Жылдыз – с.Арал (км 183-195), с.Казарман–г. Джалал-Абад и фаза-II, участок с. Арал — с. Казарман), реабилитация автодороги Бишкек-Ош фаза 4, участок Бишкек-Кара-Балта.

Строятся и ремонтируются не только трассы международного значения, но и внутренние дороги – впервые в 2017 году не ремонт и строительство внутренних дорог выделены денежные средства. Всего на эти цели в этом году уйдут 750 млн сомов.

Таким образом, приведенные выше данные указывают на то, что правительство КР работает, а также прилагает всевозможные усилия для улучшения положения населения и его благосостояния. Но главным является то, что правительство создает условия для комфортного проживания в стране и работы населения республики и инвесторов.

Социальный сектор

По словам Жээнбекова, в 2010 году на сферу образования из бюджета предусмотрено 12 млрд 600 млн сомов, а в этом году сумма составила 36 млрд сомов. И по сравнению с 2015 годом в 2016 году объем увеличился на 3,7 млрд сомов.

"По объему выделенных средств сфере образования наша страна вошла в число 11 передовых стран", – говорит он.

С 1 октября 2017 года будут повышены размеры пенсий. Премьер-министр подписал постановления gравительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года". После повышения 1 октября 2017 года средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5517 сомов.

Из данных правительства КР видно, что в 2016 году доходная часть нашего бюджета увеличилась на 11 млрд сомов. В этом году по итогам 6 месяцев доходная часть бюджета увеличилась еще на 8 млрд 400 млн сомов. Налоговые поступления также увеличились на 4,5 млрд сомов. "В следующем году намерены добиться увеличения до 10 млрд сомов. Есть возможность увеличить объем средств, выделяемых социальной сфере", – подчеркнул глава кабмина.

Примечательно, что если в 2015 году для этих целей предусмотрено всего 2,5 млрд сомов, то в 2016 году объем средств достиг 5 млрд 400 млн сомов.

"Мы увеличиваем объем выделяемых средств на улучшение условий работы наших учителей и медиков, на ремонт больниц, школ, социальных объектов, домов культуры. И в этом году эта сумма не будет меньше 6 млрд сомов. Наша цель – довести этот показатель до 8 млрд сомов", – отмечает Жээнбеков.

Повышение размера заработной платы медперсоналу

По словам главы кабмина, вопрос повышения размера заработной платы медперсоналу стоит крайне остро.

"Накануне дал поручение рассчитать, на сколько процентов есть возможность со следующего года поднять размер зарплаты нашим медикам, ведь бюджет позволяет", – говорит он.

В дополнение к увеличению заработной платы ведется работа по обеспечению больниц необходимым современным оборудованием за счет бюджета и за счет специальных проектов. "Сейчас, главная задача – повышение заработной платы врачей", – подчеркивает он.

Молодежная политика правительства

По словам Жээнбекова, у нас очень много молодых высокообразованных кадров, владеющих передовыми технологиями.

"Но, к сожалению, мы не всегда находим возможность для применения их способностей и таланта. Мы сейчас работаем над этим. И в рамках реализации проекта "Таза коом" мы будем привлекать талантливую, способную молодежь на госслужбу", – говорит он.

Он отметил, что президент КР с самого начала придает особое значение данному вопросу и к ответственным государственным должностям привлекаются молодые кадры.

"К примеру, руководителю аппарата президента Сапару Исакову всего 40 лет. Недавно 30-летний Дастан Догоев назначен председателем Государственной регистрационной службы. Глава Министерства юстиции, председатель Совета безопасности, генеральный прокурор – все молодые люди. Председатель Счетной палаты также принадлежит к их числу. И таких примеров много", – отметил премьер.

Правительство работает и над тем, чтобы на районном и областном уровнях число молодежи также было больше.

"Мы хотим добиться того, чтобы не менее 25% управленцев среднего звена – руководителей районного уровня, департаментов и ведомств — составляли молодые кадры до 40 лет. Но при этом нельзя отказываться и от накопленного богатого опыта представителей старшего поколения", – сказал премьер.