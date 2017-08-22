Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - АлматыВ Бишкеке откроется первая эко-заправкаВ Бишкеке откроется первая эко-заправка

Основные вопросы IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017": Что будут обсуждать участники

Источник:
http://kabar.kg/news/osnovnye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443911-ru.html

Похожие новости

В Первомайском районе Бишкека обсуждают проблему борьбы с радикализмом и экстремизмом

В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

В Кыргызстане проходит IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017"

Сооронбай Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

22 августа 2017, 10:40       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 22.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017" пройдет при участии вице-премьер министров стран ЕАЭС и основным вопросом форума станет сопряжение ЕАЭС с инициативой КНР "Один пояс – один путь". Об этом агентству "Кабар" рассказал директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков.
"На этот раз в форуме будут участвовать вице-премьер министры стран ЕАЭС, и основном вопросом обсуждения станет сопряжение ЕАЭС с инициативой КНР "Один пояс – один путь". Этот путь является современным аналогом шелкового пути, который в древности был объединяющим фактором, создающим дополнительные условия для торгово-экономического сотрудничества. Мы сейчас видим то, что в рамках тех интеграционных процессов, которые сейчас протекают в регионе и в мире, есть очень большая возможность активизировать торгово-экономическое сотрудничество между ЕАЭС и КНР в рамках данной инициативы", - прокомментировал он.
Также он сообщил, что в форуме будет принимать участие большое количество бизнесменов из России, Китая, Турции и ОАЭ. В ходе сессий, посвященных темам туризма и здравоохранения, а также секторальных презентаций по программе цифровой трансформации "Таза коом" ожидается достижение договоренностей с бизнес-структурами.
"В этот раз мы делаем акцент на такие сферы как IT, туризм, программа цифровой трансформации "Таза коом", а также переработка сельхозпродукции. По итогам форума мы ожидаем, что будут достигнуты договоренности между бизнес-структурами и укрепления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум