Основные вопросы IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017": Что будут обсуждать участники

22 августа 2017, 10:40 Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 22.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017" пройдет при участии вице-премьер министров стран ЕАЭС и основным вопросом форума станет сопряжение ЕАЭС с инициативой КНР "Один пояс – один путь". Об этом агентству "Кабар" рассказал директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков.

"На этот раз в форуме будут участвовать вице-премьер министры стран ЕАЭС, и основном вопросом обсуждения станет сопряжение ЕАЭС с инициативой КНР "Один пояс – один путь". Этот путь является современным аналогом шелкового пути, который в древности был объединяющим фактором, создающим дополнительные условия для торгово-экономического сотрудничества. Мы сейчас видим то, что в рамках тех интеграционных процессов, которые сейчас протекают в регионе и в мире, есть очень большая возможность активизировать торгово-экономическое сотрудничество между ЕАЭС и КНР в рамках данной инициативы", - прокомментировал он.

Также он сообщил, что в форуме будет принимать участие большое количество бизнесменов из России, Китая, Турции и ОАЭ. В ходе сессий, посвященных темам туризма и здравоохранения, а также секторальных презентаций по программе цифровой трансформации "Таза коом" ожидается достижение договоренностей с бизнес-структурами.

"В этот раз мы делаем акцент на такие сферы как IT, туризм, программа цифровой трансформации "Таза коом", а также переработка сельхозпродукции. По итогам форума мы ожидаем, что будут достигнуты договоренности между бизнес-структурами и укрепления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС", - добавил он.