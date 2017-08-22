"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы

22 августа 2017, 10:42 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ОсОО "Газпром Кыргызстан" завершило модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора компании "Газпром Кыргызстан" по ремонту и капитальному строительству Мурат Сулайманов.

По его словам, эта линия была построена еще в Советское время, протяженность на территории Кыргызстана составляет 112 км.

"Всего на модернизацию было потрачено порядка 40 млрд сомов. Теперь через территорию Кыргызстана будет проходить транзит из Узбекистана в Казахстан", - сказал он.