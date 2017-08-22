Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Петербурге задержан кыргызстанец, подозреваемый на родине в изнасилованииВ Петербурге задержан кыргызстанец, подозреваемый на родине в изнасилованииОсновные вопросы IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017": Что будут обсуждать участникиОсновные вопросы IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017": Что будут обсуждать участники

"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gazprom-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443910-ru.html

Похожие новости

На Аллее молодежи в Бишкеке установили скульптуру снежного барса

10.59: маленький скандал в бишкекской маршрутке

В Первомайском районе Бишкека обсуждают проблему борьбы с радикализмом и экстремизмом

В Бишкеке откроется первая эко-заправка

Впусти музыку! Невероятный уличный концерт пройдет в Бишкеке

22 августа 2017, 10:42       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ОсОО "Газпром Кыргызстан" завершило модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора компании "Газпром Кыргызстан" по ремонту и капитальному строительству Мурат Сулайманов.
По его словам, эта линия была построена еще в Советское время, протяженность на территории Кыргызстана составляет 112 км.
"Всего на модернизацию было потрачено порядка 40 млрд сомов. Теперь через территорию Кыргызстана будет проходить транзит из Узбекистана в Казахстан", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум