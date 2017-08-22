В Россию не пустили 21 тонну сельхозпродукции из КР из-за неверного адреса

22 августа 2017, 10:33 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. В Россию не пропустили 21 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской области. Грузовую машину, как сообщается, задержали на контрольно-пропускном пункте "Озинки".

На территорию РФ ввозилась смесь сухофруктов, шиповник, курага, рис, фасоль, чеснок свежий общим весом 21 тонна из Кыргызстана. Сообщается, что в документации неверно указан адрес получателя.

На владельцев груза составлен протокол об административном правонарушении.

Ввоз этих товаров на территорию России был запрещен.

Это не первый случай, когда соответствующие органы РФ не пропускают кыргызские товары на свою территорию под различными предлогами.