И.о. премьер-министра Кыргызстана назначен Мухамметкалый Абулгазиев

22 августа 2017, 10:36 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об исполняющем обязанности Премьер-министра КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Согласно Указу, в связи с поданным Жээнбековым Сооронбаем Шариповичем заявлением и в соответствии со статьями 19 и 20, частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" постановляется:

1. Освободить Жээнбекова Сооронбая Шариповича от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному им заявлению

2. Возложить исполнение обязанностей премьер-министра КР на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Абулгазиева Мухамметкалыя Дюшекеевича – до сформирования нового состава правительства.

Указ вступает в силу с момента подписания.