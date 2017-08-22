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И.о. премьер-министра Кыргызстана назначен Мухамметкалый Абулгазиев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/i.o-prem-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443908-ru.html

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22 августа 2017, 10:36       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об исполняющем обязанности Премьер-министра КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Согласно Указу, в связи с поданным Жээнбековым Сооронбаем Шариповичем заявлением и в соответствии со статьями 19 и 20, частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" постановляется:
1. Освободить Жээнбекова Сооронбая Шариповича от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному им заявлению
2. Возложить исполнение обязанностей премьер-министра КР на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Абулгазиева Мухамметкалыя Дюшекеевича – до сформирования нового состава правительства.
Указ вступает в силу с момента подписания.

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