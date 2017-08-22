В Петербурге задержан кыргызстанец, подозреваемый на родине в изнасиловании

22 августа 2017, 10:48 Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. В российском городе Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 44-летнего гражданина Кыргызстана, который разыскивается на родине по подозрению в изнасиловании.

По информации Федерального агентства новостей, мужчина задержан 18 августа в 03.10 возле дома, расположенного по Пискаревскому проспекту.

При проверке выяснилось, что он находится в межгосударственном розыске за совершение преступления по статье Насильственные действия сексуального характера" Уголовного кодекса Кыргызстана.