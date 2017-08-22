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В Петербурге задержан кыргызстанец, подозреваемый на родине в изнасиловании

Источник:
http://kabar.kg/news/v-peterbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443907-ru.html

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22 августа 2017, 10:48       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. В российском городе Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 44-летнего гражданина Кыргызстана, который разыскивается на родине по подозрению в изнасиловании.
По информации Федерального агентства новостей, мужчина задержан 18 августа в 03.10 возле дома, расположенного по Пискаревскому проспекту.
При проверке выяснилось, что он находится в межгосударственном розыске за совершение преступления по статье Насильственные действия сексуального характера" Уголовного кодекса Кыргызстана.

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