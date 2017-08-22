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В Первомайском районе Бишкека обсуждают проблему борьбы с радикализмом и экстремизмом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443906-ru.html

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22 августа 2017, 10:57       Комментарии

В Первомайском районе столицы 22 августа проходит заседание координационного совета по религии. В заседании принимают участие аким района Аскербек Алиев, представители ДУМК, директора школ, председатели МТУ, представители МВД, ГКНБ и прокуратуры.
По словам заместителя начальника отдела ГКНБ района Асылбека Жуманова, текущем году в Бишкеке сохраняется стабильная ситуация, в Первомайском районе за 2017 год прошло 143 митинга, из них 49 политические.
На заседание был показан фильм о борьбе с радикализацией. В фильме даны рекомендации, как не попасть под влияние ИГИЛ: не вступать в контакт с анонимными пользователями, не вступать в различные экстремистские и религиозные группы в Интернете, не заходить на сайты экстремистского толка даже для интереса, не поддерживать связь с родственниками или знакомыми, которые участвуют в боевых действиях в Сирии.
Жертву вербовки можно узнать по нескольким фактам: жертва становится молчаливой и замкнутой, отделяется от родителей, заводит разговоры на радикальные темы, показывает нетерпимость к другим религиям (инакомыслящим), таких людей не устраивает настоящее светское положение в стране.
Участники мероприятия отметили, что ИГИЛ не имеет никакого отношения к мусульманству. Ни один кыргызстанец, поехавший в Сирию, на вернулся богатым, так как один из способов вербовки - обещание несметных богатств.
Группами риска считаются жители жилмассивов.

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