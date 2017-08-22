В Первомайском районе Бишкека обсуждают проблему борьбы с радикализмом и экстремизмом

22 августа 2017, 10:57 Комментарии

В Первомайском районе столицы 22 августа проходит заседание координационного совета по религии. В заседании принимают участие аким района Аскербек Алиев, представители ДУМК, директора школ, председатели МТУ, представители МВД, ГКНБ и прокуратуры.

По словам заместителя начальника отдела ГКНБ района Асылбека Жуманова, текущем году в Бишкеке сохраняется стабильная ситуация, в Первомайском районе за 2017 год прошло 143 митинга, из них 49 политические.

На заседание был показан фильм о борьбе с радикализацией. В фильме даны рекомендации, как не попасть под влияние ИГИЛ: не вступать в контакт с анонимными пользователями, не вступать в различные экстремистские и религиозные группы в Интернете, не заходить на сайты экстремистского толка даже для интереса, не поддерживать связь с родственниками или знакомыми, которые участвуют в боевых действиях в Сирии.

Жертву вербовки можно узнать по нескольким фактам: жертва становится молчаливой и замкнутой, отделяется от родителей, заводит разговоры на радикальные темы, показывает нетерпимость к другим религиям (инакомыслящим), таких людей не устраивает настоящее светское положение в стране.

Участники мероприятия отметили, что ИГИЛ не имеет никакого отношения к мусульманству. Ни один кыргызстанец, поехавший в Сирию, на вернулся богатым, так как один из способов вербовки - обещание несметных богатств.

Группами риска считаются жители жилмассивов.