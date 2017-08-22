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В Бишкеке появилась скульптура снежного барса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365140_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443904-ru.html

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В Бишкеке откроется первая эко-заправка

22 августа 2017, 10:33       Комментарии

На Аллее молодежи в Бишкеке появилась скульптура снежного барса. Торжественное открытие прошло накануне, 21 августа.
"В истории нашей родины снежный барс рассматривался как благородное, священное животное и защитник кыргызских воинов, который воплощает собой символ смелости, воли и выносливости. Белый барс является одним из древних тотемов кыргызов", - сказала вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.
Мероприятие состоялось в рамках Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24 – 25 августа.
Для справки:
Снежный барс является неотъемлемой частью культурного наследия горных народов Азии и национальной самобытности Кыргызстана. Он означает силу и свободу, почитается во всех регионах своего обитания.
Форум снежного барса 2017 года станет важной вехой в глобальных усилиях по спасению снежного барса, которое было инициировано несколько лет назад президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым.
В 2013 году президент КР Алмазбек Атамбаев провел 1-й Глобальный форум по сохранению снежного барса, чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению кошки и настоятельно призвать мировое сообщество предпринять соответствующие шаги для сохранения снежного барса и его экосистем.
В результате все двенадцать стран одобрили Бишкекскую декларацию по сохранению снежного барса, а международные финансовые учреждения и неправительственные организации заявили о своей поддержке.

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