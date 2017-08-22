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КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Баткене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443903-ru.html

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Контрабанда газовых баллонов из Таджикистана задержана в Баткене

22 августа 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. КамАЗ насмерть сбил 10-летнего мальчика в Баткене, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Трагедия произошла 20 августа примерно в 17.30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман Ажы. 59-летний водитель грузовика следовал по маршруту Баткен - Ош, а подросток переезжал через дорогу на велосипеде.
"ДТП произошло на перекрестке. Мальчик на велосипеде переезжал дорогу, в это время его сбил КамАЗ. Ребенок скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.
Водителя задержали, по факту ДТП назначены все экспертизы. Идет следствие.
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