КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Баткене

22 августа 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. КамАЗ насмерть сбил 10-летнего мальчика в Баткене, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Трагедия произошла 20 августа примерно в 17.30 на пересечении улиц Турмаматова и Сайдиман Ажы. 59-летний водитель грузовика следовал по маршруту Баткен - Ош, а подросток переезжал через дорогу на велосипеде.

"ДТП произошло на перекрестке. Мальчик на велосипеде переезжал дорогу, в это время его сбил КамАЗ. Ребенок скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.

Водителя задержали, по факту ДТП назначены все экспертизы. Идет следствие.

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