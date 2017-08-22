Впусти музыку! Невероятный уличный концерт пройдет в Бишкеке

22 августа 2017, 10:36 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Бишкеке состоится очередной флешмоб "Музыкальный Эркиндик", сообщается на официальной страничке организаторов в Facebook.

Мероприятие пройдет 26 августа на проспекте Эркиндик от улицы Боконбаева до проспекта Чуй. Начнется оно в 18.00.

Организаторы приглашают всех музыкантов принять участие в импровизированном концерте.

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