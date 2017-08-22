Исполнять обязанности премьера будет Мухамметкалый Абулгазиев

22 августа 2017, 10:49 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Исполнять обязанности премьер-министра Кыргызстана будет и. о. первого вице-премьера Мухамметкалый Абулгазиев, сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков после регистрации в ЦИК кандидатом в президенты подал прошение об отставке с поста премьер-министра, которое принял Алмазбек Атамбаев. Глава государства отправил кабмин в отставку.

"Освободить Сооронбая Жээнбекова от исполнения обязанностей премьер-министра согласно поданному им заявлению. Возложить исполнение обязанностей премьер-министра на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева до формирования нового состава правительства", - говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента подписания.

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