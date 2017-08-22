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Новости Кыргызстана

К концу 2017 года "Газпром Кыргызстан" планирует газифицировать 12 населенных пунктовК концу 2017 года "Газпром Кыргызстан" планирует газифицировать 12 населенных пунктовПолиция подтвердила, что ликвидировала исполнителя теракта в БарселонеПолиция подтвердила, что ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

До конца 2017 года "Газпром Кыргызстан" обеспечит 7 жилмассивов Бишкека голубым топливом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/do-kon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443900-ru.html

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22 августа 2017, 10:15       Комментарии

"Газпром Кыргызстан" обеспечит семь жилмассивов Бишкека и пять населенных пунктов Чуйской области природным газом. Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия сообщил советник генерального директора Арзымат Алдаяров.
По его словам, с момента деятельности компании проводятся масштабные работы по газификации жилых массивов.
"Только в 2016 году газифицировано 10 жилмассивов на территории Бишкека и Чуйской области с протяженностью газораспределительных сетей в 50 км. Доступ к экологическому топливу получили более 9 тыс. абонентов. К концу текущего года планируется построить 350 км распределительных сетей в 7 жилмассивах Бишкека и 5 населенных пунктах Чуйской области и в селе Жапалак Ошской области", – сказал Алдаяров.
Он отметил, что благодаря этим мероприятиям доступ к экологическому топливу получат более 100 тыс. абонентов.

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