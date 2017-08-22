До конца 2017 года "Газпром Кыргызстан" обеспечит 7 жилмассивов Бишкека голубым топливом

22 августа 2017, 10:15 Комментарии

"Газпром Кыргызстан" обеспечит семь жилмассивов Бишкека и пять населенных пунктов Чуйской области природным газом. Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия сообщил советник генерального директора Арзымат Алдаяров.

По его словам, с момента деятельности компании проводятся масштабные работы по газификации жилых массивов.

"Только в 2016 году газифицировано 10 жилмассивов на территории Бишкека и Чуйской области с протяженностью газораспределительных сетей в 50 км. Доступ к экологическому топливу получили более 9 тыс. абонентов. К концу текущего года планируется построить 350 км распределительных сетей в 7 жилмассивах Бишкека и 5 населенных пунктах Чуйской области и в селе Жапалак Ошской области", – сказал Алдаяров.

Он отметил, что благодаря этим мероприятиям доступ к экологическому топливу получат более 100 тыс. абонентов.