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Новости Кыргызстана

В Бишкеке появилась скульптура снежного барсаВ Бишкеке появилась скульптура снежного барсаГКНБ: Задержаны рекруты МТОГКНБ: Задержаны рекруты МТО

В Бишкеке задержаны рекруты террористических организаций

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443899-ru.html

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22 августа 2017, 10:28       Комментарии

17 августа в Бишкеке задержаны рекруты международной террористической организации, граждане одной из стран СНГ Г.А., 1966 года рождения, и С.С., 1971 года рождения, сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным ведомства, они находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии.
"Вышеуказанные лица прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ. 18 августа их передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности", – говорится в сообщении.

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