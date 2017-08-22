К концу 2017 года "Газпром Кыргызстан" планирует газифицировать 12 населенных пунктов

22 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. К концу 2017 года планируется построить 350 км распределительных сетей в 7 жилмассивах Бишкека и 5 населенных пунктах Чуйской области и в селе Жапалак Ошской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора компании ОсОО "Газпром Кыргызстан" по ремонту и капитальному строительству Мурат Сулайманов.

"В 2016 году было газифицировано 10 жилмассивов на территории Бишкека и Чуйской области протяженностью газораспределительных сетей 50 км. Кроме того, в следующем году планируется газифицировать еще 13 жилмассивов в Чуйской области", - сказал он.

Кроме того, Сулайманов отметил, что также продолжаются работы по реконструкции газопроводных сетей на севере и юге Кыргызстана.

В свою очередь, советник генерального директора компании "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров отметил, что за 2,5 года компанией в газотранспортную сферу Кыргызстана было инвестировано более 20 млрд сомов.

"Ранее общая инфраструктура страны была изношена на 67%. Кроме того, в 2014 году на юге Кыргызстана не было газа 9 месяцев. В начале 2015 года нам удалось подать туда газ. Также в указанный период нам удалось провести большую работу по обновлению газопровода населенных пунктов", - сказал он.