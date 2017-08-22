Полиция подтвердила, что ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

22 августа 2017, 10:10 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Полиция Каталонии ликвидировала в Субиратсе исполнителя теракта в Барселоне.

"Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне", — сообщила полиция Каталонии в Twitter.

Полиция ликвидировала мужчину на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. Изначально сообщалось, что на нем был пояс смертника, но, по информации испанских СМИ, он оказался муляжом.

Правоохранители считают, что именно Юнес Абуякуб — 22-летний марокканец — был за рулем фургона, который в четверг врезался толпу пешеходов в Барселоне. После нападения он сбежал с места происшествия, угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

Через несколько часов после трагедии в Барселоне еще один теракт произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от каталонской столицы: там автомобиль тоже въехал в группу людей.

В результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка ИГ.

По данным полиции, за нападениями стоит группа из 12 человек. Четверо из них арестованы, пятерых ликвидировали после теракта в Камбрильсе, еще двое или трое, предположительно, погибли при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Источник РИА Новости