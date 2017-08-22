Тарифы на газ в Кыргызстане зависят от колебаний курса доллара – "Газпром Кыргызстан"

22 августа 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Тарифы на газ в Кыргызстане зависят от колебаний курса доллара. Об этом на брифинге сообщил советник генерального директора компании ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.

По его словам, тариф на газ устанавливается каждый месяц в зависимости от курса доллара.

"Сейчас кубометр газа стоит 14,5 сомов. Мы не зарабатываем на повышении тарифов. Мы поставили себе цель, что самоокупаемость будет осуществляться за счет увеличения объема реализации. Поэтому мы газифицируем села. Поставлена задача зарабатывать за счет увеличения масштаба",- пояснил он.