Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в БаткенеКамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в БаткенеК концу 2017 года "Газпром Кыргызстан" планирует газифицировать 12 населенных пунктовК концу 2017 года "Газпром Кыргызстан" планирует газифицировать 12 населенных пунктов

Тарифы на газ в Кыргызстане зависят от колебаний курса доллара – "Газпром Кыргызстан"

Источник:
http://kabar.kg/news/tarify-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443896-ru.html

Похожие новости

В первый день чемпионата мира борцы Кыргызстана медалей не завоевали

В Кыргызстане задержаны рекруты террористической группировки

В Петербурге задержан кыргызстанец, подозреваемый на родине в изнасиловании

"Газпром Кыргызстан" завершил модернизацию газопровода Ташкент – Бишкек - Алматы

И.о. премьер-министра Кыргызстана назначен Мухамметкалый Абулгазиев

22 августа 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Тарифы на газ в Кыргызстане зависят от колебаний курса доллара. Об этом на брифинге сообщил советник генерального директора компании ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.
По его словам, тариф на газ устанавливается каждый месяц в зависимости от курса доллара.
"Сейчас кубометр газа стоит 14,5 сомов. Мы не зарабатываем на повышении тарифов. Мы поставили себе цель, что самоокупаемость будет осуществляться за счет увеличения объема реализации. Поэтому мы газифицируем села. Поставлена задача зарабатывать за счет увеличения масштаба",- пояснил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум