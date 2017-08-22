Суд по делу Шыкмаматова вновь отложили. На этот раз судья в отпуске

22 августа 2017, 9:58 Комментарии

Сегодня, 22 августа, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.

Однако рассмотрение дела отложили на 19 сентября.

Отметим, что ранее процесс переносили из-за того, что дела Шыкмаматова и лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева рассматривал один судья - Эрнис уулу Айбек.

Сегодня причиной отсрочки процесса стало то, что председательствующий судья находится в отпуске.