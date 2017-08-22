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Суд по делу Шыкмаматова вновь отложили. На этот раз судья в отпуске

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365139_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443894-ru.html

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22 августа 2017, 9:58       Комментарии

Сегодня, 22 августа, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.
Однако рассмотрение дела отложили на 19 сентября.
Отметим, что ранее процесс переносили из-за того, что дела Шыкмаматова и лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева рассматривал один судья - Эрнис уулу Айбек.
Сегодня причиной отсрочки процесса стало то, что председательствующий судья находится в отпуске.

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