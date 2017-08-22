Атамбаев подписал указ об отставке Жээнбекова и всего правительства

22 августа 2017, 10:07 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики".

Согласно документу в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона "О правительстве Кыргызской Республики" постановляется:

<li>Принять отставку премьер-министра Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича.</li><li>Считать ушедшим в отставку правительство Кыргызской Республики.</li><li>Лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики.</li>

Указ вступает в силу с момента подписания.