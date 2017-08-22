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В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365142_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443892-ru.html

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В Кыргызстане проходит IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017"

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Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

22 августа 2017, 10:10       Комментарии

Сегодня, 22 августа, в Чолпон-Ате начал работу IV экономический форум "Иссык-Куль 2017".
В мероприятии участвуют глава аппарата президента Сапар Исаков, вице-премьер-министр Олег Панкратов, министр экономики Арзыбек Кожошев, первые заместители премьер-министров Беларуси Василий Матюшковский и Казахстана Аскар Мамин, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
"Форум "Иссык-Куль 2017" придаст высокий приоритет укреплению отношений между бизнес-сообществами наших стран. В долгосрочной перспективе мы надеемся, что форум станет постоянной международной площадкой для спектра экономических вопросов. Принимая во внимание возрастающую заинтересованность к данному мероприятию, имеются все предпосылки, что Иссык-Кульский форум станет площадкой для углубления двустороннего и многостороннего обмена, расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами", - сказал директор Госагентства по продвижению инвестиции и экспорта при Минэкономики Алымбек Орозбеков.
Основной повесткой форума в этом году станет обсуждение новых возможностей и перспектив в ЕАЭС. Кыргызская сторона представит проект "Таза Коом" и инвестиционные возможности республики. В дискуссии также примут участие представители деловых кругов и бизнес-ассоциаций Китая, России, Казахстана.
Кроме пленарных обсуждений пройдут и двусторонние встречи представителей стран ЕАЭС. Ожидается подписание детализированного перечня мероприятий технического содействия, подготовленного в развитие Соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана.

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