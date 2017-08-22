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Новости Кыргызстана

В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форумВ Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

Парни катаются на крыше авто на скорости 90 км/ч. Теперь им грозит штраф

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365137_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443891-ru.html

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Из-за угрозы терактов сотрудники УПМ будут останавливать водителей в КР

22 августа 2017, 10:15       Комментарии

В социальной сети Instagram появилось видео, на котором шестеро молодых людей на большой скорости едут по загородной автодороге, предположительно в ущелье. Приблизительная скорость передвижения - 90 км/ч.
Трое парней периодически вылезают из окон и кричат, еще один и вовсе едет на крыше автомашины, держась за крепления. Иногда молодой человек демонстрирует, что он может и вовсе не держаться.
Как отметили правоохранительные органы, ролик запечатлел правонарушение по статье "Автохулиганство". Согласно Административному кодексу КР на парней могут наложить штраф в размере от трех до пяти тысяч сомов. В настоящее время ведется розыск лихачей.
Когда кровь кипит...
Публикация от doshan.nusupbekov (@doshan.nusupbekov) Авг 21 2017 в 7:40 PDT

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