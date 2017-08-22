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Хотя бы так — дорогу в Талас начали латать

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443890-ru.html

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22 августа 2017, 10:01       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. На перевале Отмок по дороге к Таласу ведется ямочный ремонт, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
© Фото / пресс-служба Министерства транспорта и дорогНа перевале Отмок по дороге к Таласу ведется ямочный ремонт Залатаны дыры на спуске с перевала Отмок, на отрезке дороги Кара-Кол - Талды-Булак, а на 47-м километре перевала уже проводится обустройство обочин трассы.
Как сообщил начальник дорожно-эксплуатационного предприятия №36 Минтрансдора Каныбек Кубанычбеков, за счет средств капитального вложения также обновлен асфальт в районном центре Таласского района.
Помимо этого, строится дорога Мин-Булак - Наматбек в Бакай-Атинском районе. Планируется расширить ее до семи метров, основание трассы поднято на 50 сантиметров.
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