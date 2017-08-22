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Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с ЖээнбековымАтамбаев отправил в отставку правительство во главе с ЖээнбековымСооронбай Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную работуСооронбай Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную работу

Сооронбай Жээнбеков: В должности премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский сектор

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443889-ru.html

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Премьер-министр поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

22 августа 2017, 9:38       Комментарии

"В должности премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский сектор, открытое общество с активной гражданской позицией. Взаимодействие власти с гражданским сектором, со СМИ идет только на пользу общества, граждан. Мы всегда старались давать полную информацию о работе правительства, и я чувствовал вашу постоянную поддержку", — сказал Сооронбай Жээнбеков на встрече с представителями средств массовой информации накануне.
Он выразил благодарность журналистам за плодотворное сотрудничество и активную гражданскую позицию.
Он сообщил, что ЦИК официально зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты, в связи с чем он принял решение уйти в отставку.
"Я хотел лично вам самим сказать большое спасибо за совместную работу. Да, я не давал эксклюзивных интервью и не проводил большие пресс-конференции. Я считал правильным сначала поработать, достичь каких-то результатов и уже потом говорить о них. Вместе с тем, я всегда очень внимательно отслеживал то, о чем говорят и пишут журналисты. Многие мои решения опирались в значительной степени на ваши публикации и сюжеты", — отметил глава правительства.
Он ответил на ряд вопросов, в том числе на вопрос о том, почему он уходит с поста премьер-министра страны.
"Я решил уйти с поста премьер-министра, чтобы участвовать на равных условиях с другими кандидатами в президенты. Закон позволяет мне исполнять обязанности премьер-министра и после выборов — до инаугурации президента. Многие мои соратники уговаривали не уходить в отставку, а уйти в отпуск, приостановив полномочия на время выборов. Я все это взвесил, обдумал и решил просить президента принять мою отставку. Президент поддерживает это решение. Во время выборов нужны полноценный премьер и полноценное правительство. И, во-вторых, я иду на выборы на тех же условиях, которые имеют другие кандидаты, и это самое главное. Думаю, это решение правильное", — сообщил Сооронбай Жээнбеков.
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