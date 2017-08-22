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В Саратов не пустили 21 тонну сухофруктов, риса и фасоли из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-sara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443888-ru.html

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22 августа 2017, 9:49       Комментарии

На территорию Саратовской области ввозилась подкарантинная продукция – смесь сухофруктов, шиповник, курага, рис, фасоль, чеснок свежий общим весом 21 тыс. кг из Кыргызстана. При проверке документации установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен, а именно неверно указан адрес получателя, пишут российские СМИ.
На владельцев груза составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственникам груза выдано предписание о возврате продукции по месту отгрузки.

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