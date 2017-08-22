Алмазбек Атамбаев отправил правительство в отставку

22 августа 2017, 9:52 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.

Постановляется:

<li>Принять отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова;</li> <li>Считать ушедшим в отставку правительство Кыргызской Республики;</li> <li>Лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства.</li> Указ вступает в силу с момента подписания.