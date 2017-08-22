В Кыргызстане проходит IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017"

22 августа 2017, 9:46 Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 22.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня утром в Чолпон-Ате стартовал IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017".

Данное мероприятие проводится Министерством экономики КР с целью создания единой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив, открывающихся перед государствами-членами Евразийского Экономического Союза.

В форуме примут участие лидеры деловых, финансовых и политических кругов государств-членов ЕАЭС, стран ближнего и дальнего зарубежья, представители высшего уровня регионального и международного инвестиционного сообщества. В ходе ряда мероприятий они обсудят вопросы и проекты по экономическому сотрудничеству, расширению и налаживанию новых бизнес-контактов, а также обговорят возможности подписания взаимовыгодных соглашений.

В 2016 году Форум принял более 500 участников – политические и общественные деятели, руководители международных организаций и компаний, ведущие эксперты, дипломаты, а также представители СМИ. Всего было представлено более 100 как зарубежных, так и иностранных компаний различных отраслей экономики.

В текущем году в рамках Форума предусмотрено проведение пленарной сессии с участием Вице-премьер-министров государств – членов ЕАЭС. Свое участие на форуме подтвердили вице-премьер-министры государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что свидетельствует о высоком авторитете и широком признании мероприятия, нацеленного на развитие плодотворного сотрудничества в региональном измерении.