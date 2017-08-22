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Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства КР"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443884-ru.html

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22 августа 2017, 9:53       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке Премьер-министра и Правительства Кыргызской Республики".
Согласно Указу, в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" постановляется:
1. Принять отставку Премьер-министра Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича.
2. Считать ушедшим в отставку Правительство Кыргызской Республики.
3. Лицам, занимавшим должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, продолжить исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.
Указ вступает в силу с момента подписания.

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