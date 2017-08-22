Президент подписал указ об отставке правительства

22 августа 2017, 9:43 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об отставке премьер-министра и правительства КР".

Как сообщает пресс-служба главы государства, указом постановляется:

- принять отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова,

- считать ушедшим в отставку правительство,

- лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей членов правительства соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства.

Указ вступает в силу с момента подписания.